Agra News: यूपीआई शुल्क के विरोध में 15 को काला दिवस मनाएंगे व्यापारी

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यूपीआई से 2000 रुपये से अधिक भुगतान पर एमडीआर और जीएसटी लागू करने के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल ने बताया कि 15 अक्तूबर को विरोध स्वरूप आगरा समेत पूरे प्रदेश के बाजारों में काले झंडे लगाकर काला दिवस मनाया जाएगा।बैठक में जय पुरसनानी ने कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बाद अब शुल्क थोपना व्यापारियों और आम जनता के साथ अन्याय है। बैठक में अशोक मंगवानी, राकेश बंसल, नरेंद्र बंसल, राजेश सिंघल, नितेश अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, संदीप गुप्ता, राजेश अग्रवाल आदि माैजूद रहे।