Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 17 Sep 2026 02:36 AM IST
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धर्म-कर्म
पूजन- शांति नाथ दिगंबर नाथ जैन मंदिर समिति जयपुर हाउस की ओर से धर्म पूजन जयपुर हाउस सुबह 6 बजे।
- विश्वकर्मा पूजा पर पूजन व कार्यक्रम, खंदारी आधार सेवा केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
महापर्व- दशलक्षण महापर्व का आयोजन न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर सुबह 7 बजे।
शृंगार- भारत दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव के आयोजन पर विशेष शृंगार, फूलबंगला, श्री वरद बल्लभ गणपति मंदिर जलेसर रोड शाम 7 बजे।
कथा- अंतरराष्ट्रीय संत मुरारी बापू की श्रीराम कथा, जेपी वेडिंग ग्राउंड फतेहाबाद रोड सुबह 10 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, अचल भवन दरेश नंबर 2 सुबह 10 बजे, एसएन मेडिकल कॉलेज में सुबह 11 बजे।
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अन्य
गोष्ठी- भारतीय मजदूर संघ की ओर से विश्वकर्मा जयंती पर गोष्ठी, केएमआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी शाम 4 बजे।
मेला- इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कांक्लेव एंड एक्सपो 2026 का उद्घाटन, होटल ताज ईस्ट गेट रोड दोपहर 2:30 बजे।
सजावट- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 1100 दीपों की सजावट, पृथ्वी नाथ मंदिर शाम 7 बजे।
अभियान- सेवा संकल्प अभियान दशहरा घाट निकट पश्चिमी गेट ताजमहल शाम 6 बजे।
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विज्ञापन
पूजन- शांति नाथ दिगंबर नाथ जैन मंदिर समिति जयपुर हाउस की ओर से धर्म पूजन जयपुर हाउस सुबह 6 बजे।
- विश्वकर्मा पूजा पर पूजन व कार्यक्रम, खंदारी आधार सेवा केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
महापर्व- दशलक्षण महापर्व का आयोजन न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर सुबह 7 बजे।
शृंगार- भारत दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव के आयोजन पर विशेष शृंगार, फूलबंगला, श्री वरद बल्लभ गणपति मंदिर जलेसर रोड शाम 7 बजे।
कथा- अंतरराष्ट्रीय संत मुरारी बापू की श्रीराम कथा, जेपी वेडिंग ग्राउंड फतेहाबाद रोड सुबह 10 बजे।
स्वास्थ्य
शिविर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, अचल भवन दरेश नंबर 2 सुबह 10 बजे, एसएन मेडिकल कॉलेज में सुबह 11 बजे।
अन्य
गोष्ठी- भारतीय मजदूर संघ की ओर से विश्वकर्मा जयंती पर गोष्ठी, केएमआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी शाम 4 बजे।
मेला- इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कांक्लेव एंड एक्सपो 2026 का उद्घाटन, होटल ताज ईस्ट गेट रोड दोपहर 2:30 बजे।
सजावट- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 1100 दीपों की सजावट, पृथ्वी नाथ मंदिर शाम 7 बजे।
अभियान- सेवा संकल्प अभियान दशहरा घाट निकट पश्चिमी गेट ताजमहल शाम 6 बजे।