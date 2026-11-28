Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 03:01 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 03:01 AM IST
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धर्म-कर्म
भजन संध्या- भजन संध्या का आयोजन, माल रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में शाम 7 बजे।
कार्यक्रम- 101 फीट ऊंची जिन शासन ध्वजा स्थापित करने के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज में सुबह 9 बजे।
वार्षिकोत्सव- आर्य समाज की ओर से 66वां वार्षिकोत्सव, विजय क्लब, विजय नगर कॉलोनी में सुबह 8 से रात 9 बजे तक।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण जांच शिविर, 117, जयपुर हाउस में सुबह 9 से 11 बजे तक।
सम्मेलन- यूरोपीयन सोसाइटी ऑफ सर्जरी का 28वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कलाकृति कल्चरल एंड कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे।
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अन्य
सेवा- लायंस क्लब स्पार्कल सुरभि की ओर से सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन, होटल अवनीश में सुबह 9 बजे।
समारोह- चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सेवा और उद्यम सम्मान-2026, होटल क्लार्क्स शिराज में रात 8 बजे।
आयोजन- भारतीय किसान यूनियन अटल की ओर से विश्ववाणी का आयोजन, आहर रेस्टोरेंट, संजय पैलेस, दोपहर 2 बजे।
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भजन संध्या- भजन संध्या का आयोजन, माल रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में शाम 7 बजे।
कार्यक्रम- 101 फीट ऊंची जिन शासन ध्वजा स्थापित करने के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज में सुबह 9 बजे।
वार्षिकोत्सव- आर्य समाज की ओर से 66वां वार्षिकोत्सव, विजय क्लब, विजय नगर कॉलोनी में सुबह 8 से रात 9 बजे तक।
स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण जांच शिविर, 117, जयपुर हाउस में सुबह 9 से 11 बजे तक।
सम्मेलन- यूरोपीयन सोसाइटी ऑफ सर्जरी का 28वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कलाकृति कल्चरल एंड कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे।
अन्य
सेवा- लायंस क्लब स्पार्कल सुरभि की ओर से सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन, होटल अवनीश में सुबह 9 बजे।
समारोह- चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सेवा और उद्यम सम्मान-2026, होटल क्लार्क्स शिराज में रात 8 बजे।
आयोजन- भारतीय किसान यूनियन अटल की ओर से विश्ववाणी का आयोजन, आहर रेस्टोरेंट, संजय पैलेस, दोपहर 2 बजे।