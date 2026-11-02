Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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विधान- श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति की ओर से सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ, टीचर्स कॉलोनी, जयपुर हाउस में सुबह 7 बजे।

वितरण- श्रीकृष्ण गोशाला एवं सनशाइन ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद परिवारों को दिवाली उपहार व खाद्य सामग्री वितरण, श्रीकृष्ण गोशाला, शाहगंज में दोपहर 1:30 बजे।

वेद यात्रा- मां पीतांबरा परिवार संस्था की ओर से 2151 कुंडीय महायज्ञ के लिए वेद यात्रा, जैन मंदिर, सेक्टर छह, आवास विकास कॉलोनी, दोपहर 3 बजे।

शृंगार- नवदुर्गा कामाख्या देवी मंदिर की ओर से फूल बंगला एवं अलौकिक शृंगार के दर्शन, केशव कुंज, प्रताप नगर में शाम 5 बजे।

दरबार- गुरुद्वारा गुरु का ताल की ओर से विशेष कीर्तन दरबार, गुरुद्वारा गुरु का ताल में शाम 7 से 10 बजे।

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अन्य

यातायात माह- पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यातायात माह का शुभारंभ, यातायात पुलिस क्लब, पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास, सुबह 10 बजे।

प्रदर्शन- यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की ओर से रोडवेज बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन, क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, दोपहर 1 बजे।

मेला- संस्कार भारती की ओर से दिवाली आनंद मेला, सद्भावना पार्क, कमला नगर, शाम 6:30 बजे।

समारोह- अग्रवाल संगठन सेवला की ओर से एमएलसी आकाश अग्रवाल का स्वागत समारोह, अग्रवाल सेवा सदन, सेवला, शाम 7 बजे।

भारत विकास परिषद की विक्रमादित्य शाखा की ओर से दिवाली मिलन समारोह, सुमंगलम बैंक्वेट हॉल, कमला नगर, रात 8:30 बजे।

अधिवेशन- यूपीबीईयू की ओर से 45वां प्रांतीय अधिवेशन, अग्रसेन भवन, लोहामंडी में सुबह 10 बजे।

कार्यक्रम- हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण एवं कौशल केंद्र की ओर से उद्यमिता विकास कार्यक्रम, गेट नंबर पांच, दयालबाग शिक्षण संस्थान, सुबह 11 बजे।

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धर्म-कर्म