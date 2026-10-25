Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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प्रकाश पर्व- सिखों के चौथे गुरु रामदासजी का प्रकाश पर्व, गुरुद्वारा काछीपुरा, आगरा कैंट में सुबह 8:30 बजे।

विधान- 44 दिवसीय श्री पार्श्वनाथ कल्याण स्रोत मंदिर विधान का नौवां दिन, श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर, कलाकुंज, मारुति एस्टेट, शाहगंज में सुबह 7 बजे।

आगमन- आचार्य सौभाग्यसागर महाराज ससंघ का मंगल प्रवेश, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अतिशय क्षेत्र पीर कल्याणी नसियाजी में सुबह 8 बजे।

अधिवेशन- वंडरफुल जैनिज्म का अधिवेशन, होटल ताज खेमा में सुबह 8 बजे।

सुंदरकांड- सुंदरकांड का पाठ, बाबा नीब करौरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, ककरैठा में दोपहर 3 बजे।

यात्रा- यमुना मैया चुनरी मनोरथ उत्सव यात्रा, गणेश राम नागर स्कूल से पार्वती घाट, बल्केश्वर से दोपहर 3 बजे।

- माथुर वैश्य महासभा के 139वें जयंती समारोह के तहत शोभायात्रा, आर्य समाज मंदिर, फ्रीगंज, दोपहर 3:30 बजे।

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स्वास्थ्य

कार्यशाला- आगरा सर्जन एसोसिएशन की हर्निया पर कार्यशाला, होटल हॉलिडे इन, हरीपर्वत, सुबह 10 बजे।

- कार्डियोलॉजी आगरा लाइव 6.0 के तहत कार्यशाला, होटल हॉलिडे इन एमजी रोड, सुबह 11 बजे।

शिविर- हेल्प आगरा का रक्तदान शिविर, हेल्प आगरा हॉस्पिटल, मोती कटरा में सुबह 11:30 बजे।

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खेल

क्रिकेट- इंटर सोसाइटी लीग के सेमीफाइनल मैच, सॉनेट क्रिकेट ग्राउंड, सिकंदरा में सुबह 8 बजे।

प्रतियोगिता- वार्षिक उत्सव के तहत खेलकूद प्रतियोगिता, अक्रूर वाटिका, सोंठ की मंडी, दोपहर 2:30 बजे।

सम्मान- सामाजिक संस्था लीडर्स की ओर से 11 वर्षीय क्रिकेटर कबीर राजपूत का सम्मान, केके शर्मा वत्स एकेडमी, नगला सकता, मलपुरा रोड, दोपहर 3 बजे।

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अन्य

ध्वज वंदन- कांग्रेस सेवादल का कार्यक्रम, शाही मस्जिद के पास, खातीपाड़ा, लोहामंडी, सुबह 9 बजे।

बैठक- एमएलसी चुनाव में पुनर्मतदान की मांग के बारे में बैठक, समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में सुबह 10 बजे।

समारोह- भारतीय वैश्य महिला महासभा की ओर से करवाचौथ आयोजन, राधा हॉल, अतिथि वन में वाटरवर्क्स चौराहा, दोपहर 1 बजे।

विजय पर्व- क्षत्रिय वीरता एवं विजय पर्व समारोह, राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम, आरबीएस कॉलेज, दोपहर 1 बजे।

विमोचन- लोधी क्षत्रिय इम्प्लाइज एसोसिएशन (लक्ष्य) का प्रतिभा सम्मान, सांस्कृतिक समारोह और पत्रिका विमोचन, सूरसदन, एमजी रोड, दोपहर 2 बजे।

दीक्षांत- वनवासी बहनों के संस्कार साधक प्रशिक्षण वर्ग का दीक्षांत समारोह, श्रीहरि शिक्षा सदन, पोइया, अलीगढ़ रोड, शाम 4:30 बजे।

शरदोत्सव- परिवार मिलन एवं शरदोत्सव, सरस्वती शिशु मंदिर, विजय नगर, शाम 7 बजे।

डांडिया- नवरात्र डांडिया धमाल, रमन वाटिका, मुगल रोड, कमला नगर, रात 8 बजे।

मिलन- चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से दिवाली परिवार मिलन समारोह, होटल रमाना ग्रांड, आगरा क्लब के सामने, शाम 7 बजे।

सम्मान- आगरा गुड्स कैरियर एसोसिएशन का कार्यक्रम, डीवी स्वीट्स (अग्रवाल हॉस्पिटल के बराबर), वाटरवर्क्स, कमला नगर, दोपहर 2 बजे।

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धर्म-कर्म