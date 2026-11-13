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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Fri, 13 Nov 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:42 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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सवारी- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति की ओर से महोत्सव के शुभारंभ पर गणपति की सवारी, बल्केश्वर महादेव मंदिर, शाम 5 बजे।
शोभायात्रा- श्री 1008 समवशरण महामंडल विधान के तहत मुनि श्री समत्व सागर महाराज के सानिध्य में दिग्विजय शोभायात्रा, श्री पारसधाम, छीपीटोला शाम 7 बजे।
भजन संध्या- ऊं श्री शिव रुद्राक्ष सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से एक शाम बांके बिहारी के नाम भजन संध्या व सम्मान समारोह, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, शाम 7 बजे।

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स्वास्थ्य
शिविर- विश्व मधुमेह दिवस पर आगरा विकास मंच की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रामलीला पार्क, जयपुर हाउस, सुबह 7 बजे।
धरना- डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से 18 सूत्री मांगों के लिए धरना व ज्ञापन, सीएमओ कार्यालय, सुबह 11 बजे।
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शिक्षा
प्रदर्शनी- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद व जिला प्रशासन की ओर से नवप्रवर्तन प्रदर्शनी, एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरीपर्वत सुबह 10 बजे।
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अन्य
विमोचन- वार्ष्णेय सभा की ओर से वार्षिकोत्सव के लिए आमंत्रण पत्र का विमोचन, अक्रूर वाटिका, सोंठ की मंडी, दोपहर 3 बजे। महोत्सव- भारत विकास परिषद नवज्योति शाखा की ओर से दिवाली महोत्सव, बैंबू वुड रिसॉर्ट, जेपी होटल के सामने वाली रोड पर, फतेहाबाद रोड, रात 10 बजे।---
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