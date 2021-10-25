Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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अनुष्ठान- श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति की ओर से 10 दिवसीय सहस्त्रनाम महाअर्चना एवं महामृत्युंजय महाशांति अनुष्ठान का समापन, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर टीचर्स कॉलोनी जयपुर हाउस सुबह 7 बजे।कार्यक्रम- श्री पदमप्रभु महिला मंडल की ओर से लाडू अर्पित करने का धार्मिक कार्यक्रम, श्री 1008 पदमप्रभु जिनालय अवधपुरी में सुबह 8 बजे।शस्त्र पूजन- अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की ओर से विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन, सुमित कटिहार के आवास नौबस्ता पर सुबह 10:30 बजे।- विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन, लाल किले के पास हनुमान मंदिर परिसर में दोपहर 12 बजे।रामलीला में आजमंचन- श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव में श्री राम-रावण युद्ध एवं दशानन दहन लीला, शमसाबाद रोड मैदान पर रात 8 बजे।- रामलीला महोत्सव के अंतर्गत राम-रावण युद्ध एवं दशानन पुतला दहन की लीला, बिजलीघर स्थित रामलीला मैदान पर रात 8 बजे।- रावण दहन के साथ मेले का आयोजन, पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी में रात 8 बजे।अन्यस्थापना दिवस- राष्ट्रीय आगरा सेवा ट्रस्ट की ओर से प्रथम स्थापना दिवस, देवीजी का मंदिर हलवाई बगीची में दोपहर 1 बजे।समारोह- अशोक विजयदशमी समारोह समिति की ओर से अशोक विजयदशमी एवं डॉ आंबेडकर धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन, बुद्ध विहार चक्की पाट पर शाम 7 बजे।डांडिया नाइट- जयपुर हाउस युवा क्लब की ओर से दशहरा उत्सव पर डांडिया नाइट का आयोजन श्रीराम पार्क जयपुर हाउस में शाम 8 बजे।उत्सव- स्पोर्ट्स क्लब की ओर से दशहरा उत्सव का आयोजन दयालबाग खेलगांव स्पोर्ट्स क्लब रात 8:30 बजे।