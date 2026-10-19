Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
धर्म-कर्म
यात्रा- श्री साईं सेवा मित्र मंडल की ओर से साईं पालकी यात्रा का आयोजन, ताल फिरोज खां से, शाम 5 बजे।
हवन- श्री दाऊजी महाराज खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम नवमी के अवसर पर हवन और प्रसादी, कटरा जोगीदास, ताजगंज में दोपहर 1 बजे।
- नवमी के अवसर पर श्री सोमनाथ धाम में हवन, यज्ञ, कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन, सोमनाथ धाम, शाहगंज में सुबह 11:30 बजे।
देवी जागरण- मां चामुंडा दुर्गा देवी पूजा समिति की ओर से देवी जागरण, मां चामुंडा देवी दुर्गा मंदिर, सर्विस रोड, रामबाग रात 9 बजे।
अनुष्ठान- नौवां दिवस पर श्री जिन सहस्त्रनाम महाअर्चना एवं महामृत्युंजय महाशांति अनुष्ठान कार्यक्रम, टीचर्स कॉलोनी में सुबह 10 बजे।
महोत्सव- गुदड़ी मंसूर खां जैन मंदिर में मोक्षकल्याणक महोत्सव का आयोजन, बिहार लाल जी धर्मशाला, गुदड़ी मंसूर खां में सुबह 10 बजे।
-- -- --
शिक्षा
संवाद- सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के संचालकों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन, आगरा कॉलेज गंगाधर शास्त्री भवन में शाम 4 बजे।
-- ---
अन्य
महोत्सव- पंचवटी परिवार की ओर से डांडिया महोत्सव का आयोजन, पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी, ताजनगरी, ए पार्क में शाम 7 बजे।
कार्यशाला- संस्कार भारती की ओर से 15 दिवसीय नृत्य प्रशिक्षक कार्यशाला का शुभारंभ, श्री बुर्जी वाला मंदिर, प्रताप नगर में शाम 6 बजे।
-- ---
विज्ञापन
यात्रा- श्री साईं सेवा मित्र मंडल की ओर से साईं पालकी यात्रा का आयोजन, ताल फिरोज खां से, शाम 5 बजे।
हवन- श्री दाऊजी महाराज खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम नवमी के अवसर पर हवन और प्रसादी, कटरा जोगीदास, ताजगंज में दोपहर 1 बजे।
- नवमी के अवसर पर श्री सोमनाथ धाम में हवन, यज्ञ, कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन, सोमनाथ धाम, शाहगंज में सुबह 11:30 बजे।
देवी जागरण- मां चामुंडा दुर्गा देवी पूजा समिति की ओर से देवी जागरण, मां चामुंडा देवी दुर्गा मंदिर, सर्विस रोड, रामबाग रात 9 बजे।
अनुष्ठान- नौवां दिवस पर श्री जिन सहस्त्रनाम महाअर्चना एवं महामृत्युंजय महाशांति अनुष्ठान कार्यक्रम, टीचर्स कॉलोनी में सुबह 10 बजे।
महोत्सव- गुदड़ी मंसूर खां जैन मंदिर में मोक्षकल्याणक महोत्सव का आयोजन, बिहार लाल जी धर्मशाला, गुदड़ी मंसूर खां में सुबह 10 बजे।
शिक्षा
संवाद- सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के संचालकों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन, आगरा कॉलेज गंगाधर शास्त्री भवन में शाम 4 बजे।
अन्य
महोत्सव- पंचवटी परिवार की ओर से डांडिया महोत्सव का आयोजन, पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी, ताजनगरी, ए पार्क में शाम 7 बजे।
कार्यशाला- संस्कार भारती की ओर से 15 दिवसीय नृत्य प्रशिक्षक कार्यशाला का शुभारंभ, श्री बुर्जी वाला मंदिर, प्रताप नगर में शाम 6 बजे।