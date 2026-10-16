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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Fri, 16 Oct 2026 03:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:03 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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महाआरती- जय झूलेलाल सेवा संगठन की ओर से महाआरती, भजन और छप्पन भोग, राजा मंडी स्टेशन के पास स्थित मंदिर में रात 9 बजे।
अनुष्ठान - श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से जिन सहस्रनाम महाअर्चना एवं महामृत्युंजय महाशांति अनुष्ठान का छठवां दिन, टीचर्स कॉलोनी, सुबह 7 बजे से।
विधान- मुनि समत्व सागर महाराज के सानिध्य में पूजन व विधान, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, सुबह 7 बजे। जिज्ञासा समाधान व गुरु भक्ति शाम 6 बजे।
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रामलीला महोत्सव
- श्री गिरिराज जी सेवक मंडल की ओर से प्रभु श्रीराम की प्रसादी का आयोजन, रामलीला मैदान, बिजलीघर, शाम 7:30 बजे से।
- श्रीमन:कामेश्वर रामलीला महोत्सव की ओर से जनकपुर में श्रीराम वर यात्रा का स्वागत एवं तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह, शमसाबाद रोड, शिव वाटिका, दोपहर 12 बजे।
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अन्य
वितरण- दीनदयाल मलुआ ललिता सेवा ट्रस्ट की ओर से नारी सशक्तीकरण एवं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम, आंबेडकर वाटिका, मोती महल, मेहताब बाग रोड, दोपहर 2:30 बजे।

समारोह - श्री अग्रवाल सेवा संगठन की ओर से फैंसी ड्रेस, नृत्य प्रतियोगिता, अग्रसेन नोबेल पुरस्कार, अग्र माता-पिता और मेधावी छात्र सम्मान समारोह, द ग्रांड सेलिब्रेशन रिसॉर्ट, दयालबाग, शाम 7 बजे।
कवि सम्मेलन- श्री अग्रवाल सुरीति प्रचारिणी सभा की ओर से कवि सम्मेलन और अग्र समाज का सम्मान समारोह, महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर, धूलियागंज, रात 8 बजे।
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