Agra News: मेडिकल कॉलेज प्रबंधक को अगवा कर ले गए तीन युवक
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 16 Sep 2026 11:08 PM IST
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एटा/मारहरा। बरेली-मथुरा राजमार्ग स्थित बीएस मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक सतेंद्र कुमार को बुधवार सुबह एडमिशन के पैसे के लेनदेन की लिखा पढ़ी के बहाने तीन युवक अपने साथ ले गए। उन्हें तहसील न ले जाकर कार सवार आगरा ले गए। प्रबंधक के अगवा करने की सूचना से खलबली मच गई। मारहरा पुलिस आगरा से प्रबंधक और तीन युवकों को साथ ले आई है।
मारहरा के गांव नगरिया महमूदपुर निवासी सतेंद्र कुमार बीएस मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक हैं। मथुरा-बरेली मार्ग पर गांव के पास उनका कॉलेज बना हुआ है। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे सफेद रंग की कार से तीन लोग कॉलेज पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने सतेंद्र कुमार को कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी उनके छोटे भाई रामसेवक ने डायल-112 पर पुलिस को दी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में संभावित स्थानों पर कांबिंग करने के साथ ही घटना से जुड़े लोगों और प्रबंधक के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी।
सीओ संकल्पदीप कुशवाह ने बताया कि आगरा के तीन युवकों का उनसे एडमिशन के पैसे को लेनदेन का विवाद चल रहा है। इसी की लिखा पढ़ी कराने के लिए वह तहसील जाने की कहकर सतेंद्र को ले गए थे। तहसील न जाकर वह आगरा चले गए। पुलिस ने आगरा से सतेंद्र को सकुशल बरामद कर लिया है। तीनों युवकों को भी साथ लाया गया है। इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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मारहरा के गांव नगरिया महमूदपुर निवासी सतेंद्र कुमार बीएस मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक हैं। मथुरा-बरेली मार्ग पर गांव के पास उनका कॉलेज बना हुआ है। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे सफेद रंग की कार से तीन लोग कॉलेज पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने सतेंद्र कुमार को कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी उनके छोटे भाई रामसेवक ने डायल-112 पर पुलिस को दी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में संभावित स्थानों पर कांबिंग करने के साथ ही घटना से जुड़े लोगों और प्रबंधक के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी।
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सीओ संकल्पदीप कुशवाह ने बताया कि आगरा के तीन युवकों का उनसे एडमिशन के पैसे को लेनदेन का विवाद चल रहा है। इसी की लिखा पढ़ी कराने के लिए वह तहसील जाने की कहकर सतेंद्र को ले गए थे। तहसील न जाकर वह आगरा चले गए। पुलिस ने आगरा से सतेंद्र को सकुशल बरामद कर लिया है। तीनों युवकों को भी साथ लाया गया है। इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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