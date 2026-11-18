मुसीबत: जन्म प्रमाणपत्र में नाम चढ़वाना आसान नहीं, लेडी लॉयल में महीनों का इंतजार; परेशान हो रहे लोग
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 18 Nov 2026 12:28 PM IST
सार
लेडी लॉयल अस्पताल में जन्म प्रमाणपत्र पर बच्चे का नाम दर्ज कराने या संशोधन कराने के लिए परिजनों को तीन महीने बाद आने को कहा जा रहा है।
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विस्तार
आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में प्रसव के बाद बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र तो बना दिया जाता है लेकिन नाम दर्ज नहीं होने पर उसमें संशोधन कराने के लिए परिजन को महीनों अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
अस्पताल में जन्म के समय कई परिजन बच्चे का नाम नहीं लिखवा पाते या बेबी लिखकर प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। बाद में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आने पर परिजन को 3 महीने तक भटकना पड़ता है। इससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मधु नगर निवासी सीमा कुमारी ने बताया कि वह पिछले दो महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रही हैं लेकिन पोर्टल पर नाम अपलोड न होने का हवाला देकर उन्हें हर बार कल आना कहकर लौटा दिया जाता है।
वहीं बिचपुरी के रहने वाले मोहन ने बताया कि जन्म के समय वे नाम नहीं लिखवा पाए थे अब जब वे प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे तो उनसे पोर्टल पर अपलोड न होने की बात कहकर उन्हें 3 महीने बाद आने को कह दिया। ऐसे में बच्चों के अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में भी रुकावट आ रही है। संवाद
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अस्पताल की अधीक्षक डॉ. पुष्पलता ने बताया कि डिलीवरी के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाकर परिजनों को दे दिया जाता है। इसके बाद यदि परिजन बच्चे का नाम चढ़वाने या संशोधन कराने के लिए आता है तो प्रक्रिया के तहत उसमें कुछ समय लग जाता है।
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अस्पताल में जन्म के समय कई परिजन बच्चे का नाम नहीं लिखवा पाते या बेबी लिखकर प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। बाद में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आने पर परिजन को 3 महीने तक भटकना पड़ता है। इससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मधु नगर निवासी सीमा कुमारी ने बताया कि वह पिछले दो महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रही हैं लेकिन पोर्टल पर नाम अपलोड न होने का हवाला देकर उन्हें हर बार कल आना कहकर लौटा दिया जाता है।
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वहीं बिचपुरी के रहने वाले मोहन ने बताया कि जन्म के समय वे नाम नहीं लिखवा पाए थे अब जब वे प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे तो उनसे पोर्टल पर अपलोड न होने की बात कहकर उन्हें 3 महीने बाद आने को कह दिया। ऐसे में बच्चों के अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में भी रुकावट आ रही है। संवाद
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अस्पताल की अधीक्षक डॉ. पुष्पलता ने बताया कि डिलीवरी के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाकर परिजनों को दे दिया जाता है। इसके बाद यदि परिजन बच्चे का नाम चढ़वाने या संशोधन कराने के लिए आता है तो प्रक्रिया के तहत उसमें कुछ समय लग जाता है।