{"_id":"6afd2cd255f56a1b540259e8","slug":"acp-amisha-singh-says-i-am-not-behenji-goes-viral-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'मैं बहनजी नहीं हूं': सामने वाला चुप, हंसी न रोक पाए इंस्पेक्टर; ACP अमीषा सिंह का जवाब तेजी से हो रहा वायरल","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

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सोशल मीडिया पर मंगलवार को एसीपी सदर अमीषा सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया। 15 सेकंड के वीडियो में एसीपी एक संगठन के पदाधिकारियों से कह रही हैं कि मैं बहनजी नहीं हूं। जवाब में एक पदाधिकारी उनसे कहते हैं कि हम तो बहन ही कहेंगे, यह हमारी भारतीय संस्कृति है।

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वीडियो 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे का बताया गया है। यूजीसी के विरोध में हरियाणा से परशुराम दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आगरा आए थे। वह राजपुर चुंगी स्थित परशुराम पार्क जाना चाहते थे। किले के पास सभी इकट्ठा हुए थे। इसकी जानकारी पुलिस को हो गई। छत्ता सर्किल की फोर्स पहुंची। पुलिस ने सभी को रोक लिया। उनसे कहा कि किसी तरह के प्रदर्शन के लिए बिना अनुमति नहीं जा सकते।

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कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अधिकारी को बुलाने की मांग की। इस पर एसीपी सदर अमीषा सिंह और एसीपी कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने पदाधिकारियों को समझाया कि अनुमति लेकर आएं। इस पर कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इसी बीच एक पदाधिकारी ने मोबाइल में मथुरा में हुए प्रदर्शन की अनुमति दिखाई। तभी एसीपी से बहनजी बोल दिया।

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