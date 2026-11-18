{"_id":"6afd1d1f194cdc699e03b0db","slug":"heavy-vehicles-to-get-khandoli-toll-exemption-after-paying-northern-bypass-toll-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: इन वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स! डीएम ने दिए ये आदेश; उत्तरी बाईपास से आए तो खंदौली पर नहीं लगेगा पैसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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आगरा में ट्रक-टैंकर अब शहर के बीच से नहीं दौड़ेंगे। इन्हें उत्तरी बाईपास से गुजारा जाएगा। बाईपास होकर जाने वाले भारी वाहनों का खंदौली पर टोल माफ होगा। यह बात मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कही। मौका था जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैंबर सभागार में आयोजित बैठक का। जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी व उद्यमियों ने टोल व यातायात की समस्या उठाई।

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नेशनल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने डीएम से कहा कि आगरा-दिल्ली हाईवे के दोनों तरफ रिहायशी कॉलोनियां बन गई हैं। करीब 20 किमी हिस्सा शहरी क्षेत्र में आ चुका है। ऐसे में भारी वाहनों से हादसे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि उत्तरी बाईपास पर 350 रुपये और खंदौली पर 800 रुपये का टोल देना पड़ता है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर अलग टोल है। इस टोल को बचाने के लिए भारी वाहन शहर के बीच से दौड़ रहे हैं।





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