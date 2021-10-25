Agra News: बच्ची से की थी हैवानियत, अब अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे तीनों दोषी

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घटना 18 जुलाई, 2021 की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे की है। बच्ची घर से बर्फ लेने के लिए निकली थी। रास्ते में आरोपी सोनी उर्फ इरफान ने उसे यह कहकर अपने घर बुलाया कि उसकी मां अंदर बुला रही है। घर के अंदर जाने पर वहां उसकी मां मौजूद नहीं थी। वहां सोनी के साथ जाहिद और आदिल थे। आरोपियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर मासूम के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।अस्पताल में पांच दिन भर्ती रहीबच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची। बेटी की गंभीर हालत देखकर होश उड़ गए। परिजन ने आनन-फानन बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह पांच दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। इस वीभत्स घटना की प्राथमिकी थाना एत्माद्दौला में दर्ज कराई गई।पेश हुए कुल छह गवाहकरीब पांच साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पीड़िता समेत कुल 6 गवाह पेश किए गए। अदालत में पीड़िता ने अपने बयानों से घटना की पूरी सच्चाई बयां की, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्यों (मेडिकल रिपोर्ट) से भी हुई। मां की गवाही और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को इस जघन्य अपराध का दोषी करार दिया और समाज में कड़ा संदेश देते हुए उन्हें शेष जीवनकाल जेल में काटने की सजा सुनाई।