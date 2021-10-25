फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The Raksha Sutra is not merely a thread... it is a symbol of love, trust, values, and responsibility.

Agra News: रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं...प्रेम, विश्वास, संस्कार, दायित्व का प्रतीक

Tue, 01 Sep 2026 01:43 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
The Raksha Sutra is not merely a thread... it is a symbol of love, trust, values, and responsibility.
खेरागढ़। धर्म जागरण समन्वय के कार्यकर्ता और साधु संतों द्वारा क्षेत्र के नगला कमाल में रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज ने कहा कि रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, संस्कार और समाज के प्रति दायित्व का प्रतीक है।
विज्ञापन

उन्होंने सनातन संस्कृति की एकता, समरसता और भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। उपस्थित लोगों ने सनातन धर्म और समाज के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला संयोजक राम लखन परमार, अरुण फौजी, हुकम सिंह, जयबीर सिंह, निरंजन सिंह, अभिषेक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed