Agra News: रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं...प्रेम, विश्वास, संस्कार, दायित्व का प्रतीक
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:43 AM IST
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खेरागढ़। धर्म जागरण समन्वय के कार्यकर्ता और साधु संतों द्वारा क्षेत्र के नगला कमाल में रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज ने कहा कि रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, संस्कार और समाज के प्रति दायित्व का प्रतीक है।
उन्होंने सनातन संस्कृति की एकता, समरसता और भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। उपस्थित लोगों ने सनातन धर्म और समाज के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला संयोजक राम लखन परमार, अरुण फौजी, हुकम सिंह, जयबीर सिंह, निरंजन सिंह, अभिषेक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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उन्होंने सनातन संस्कृति की एकता, समरसता और भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। उपस्थित लोगों ने सनातन धर्म और समाज के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला संयोजक राम लखन परमार, अरुण फौजी, हुकम सिंह, जयबीर सिंह, निरंजन सिंह, अभिषेक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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