Agra News: सात दिनों का था वादा, फाइलों में कैद रह गया कार्रवाई का इरादा

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने 28 अक्तूबर को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन विद्यालयों के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ स्कूल का संचालन बंद कराने और प्रत्येक से एक लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूलकर सरकारी मद में जमा कराने को कहा गया था। बीईओ को कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह में बीएसए कार्यालय में उपलब्ध करानी थी। निर्देशों में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ उसकी प्रति, संबंधित बीईओ को विद्यालय बंद कराने और जुर्माने की राशि सरकारी मद में जमा कराने का प्रमाण भी उपलब्ध कराना था।सबसे ज्यादा 15 स्कूल बाह केबीएसए के निर्देशों में खेरागढ़ के 10, जगनेर के 11, सैंया का 1, बाह के 15, जैतपुर कलां के 12, पिनाहट का 1, फतेहपुर सीकरी के 5 और अछनेरा के 4 विद्यालय शामिल हैं।वर्जनहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है न जुर्माने की राशि जमा हुई और न ही प्राथमिकी दर्ज हुई है।डॉ. राकेश सिंह (बीएसए)