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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The farewell procession for the *Swarups* (deities) will depart from Bhavna Estate at 10 PM.

Agra News: भावना एस्टेट से रात 10 बजे निकलेगी स्वरूपों की विदाई यात्रा

Fri, 09 Oct 2026 03:15 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:15 AM IST
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The farewell procession for the *Swarups* (deities) will depart from Bhavna Estate at 10 PM.
आगरा। भावना एस्टेट से शुक्रवार रात 10 बजे जनक महल से श्रीराम-सीता, लक्ष्मण समेत स्वरूपों की विदाई होगी। इसके बाद स्वरूप एनएचआई-19 हाईवे से होते हुए भगवान टॉकीज पहुंचेंगे। यहां से नेहरू नगर स्थित राजा जनक के निवास पर जाएंगे।
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रामलीला कमेटी के राजीव अग्रवाल ने बताया कि राजा जनक के निवास पर माता सीता की विदाई की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद सभी स्वरूप रामनगर कॉलोनी स्थित दशरथ निवास पहुंचेंगे। यहां भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण समेत सभी स्वरूपों का रात्रि विश्राम होगा।
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