Agra News: भावना एस्टेट से रात 10 बजे निकलेगी स्वरूपों की विदाई यात्रा

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रामलीला कमेटी के राजीव अग्रवाल ने बताया कि राजा जनक के निवास पर माता सीता की विदाई की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद सभी स्वरूप रामनगर कॉलोनी स्थित दशरथ निवास पहुंचेंगे। यहां भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण समेत सभी स्वरूपों का रात्रि विश्राम होगा। विज्ञापन

रामलीला कमेटी के राजीव अग्रवाल ने बताया कि राजा जनक के निवास पर माता सीता की विदाई की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद सभी स्वरूप रामनगर कॉलोनी स्थित दशरथ निवास पहुंचेंगे। यहां भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण समेत सभी स्वरूपों का रात्रि विश्राम होगा।

आगरा। भावना एस्टेट से शुक्रवार रात 10 बजे जनक महल से श्रीराम-सीता, लक्ष्मण समेत स्वरूपों की विदाई होगी। इसके बाद स्वरूप एनएचआई-19 हाईवे से होते हुए भगवान टॉकीज पहुंचेंगे। यहां से नेहरू नगर स्थित राजा जनक के निवास पर जाएंगे।