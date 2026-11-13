Agra News: बेटियों की शादी का खर्च होगा कम, खेरागढ़ को मिला बरात घर

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सांसद ने कहा कि विकास का वास्तविक लाभ आम परिवारों को मिलना चाहिए। उन्होंने इस बरात घर को क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी बताया। इससे पहले चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू ने हवन पूजन किया। चेयरमैन ने बताया कि बरात घर में पांच कमरे और दो बड़े कक्ष हैं। इसमें आधुनिक रसोईघर और कार्यालय की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां एक साथ 800 से अधिक लोगों के आयोजन की व्यवस्था है। नगर पंचायत ने इस भवन को खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को समर्पित किया है।बताया कि इस बरात घर का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुविधा देना है। मध्यमवर्गीय परिवारों को भी बेटी की शादी में सुविधाओं की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया और सैकड़ों क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।