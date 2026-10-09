फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Temporary halts for four Agra trains at the Vindhyachal fair.

Agra News: विंध्याचल मेले में आगरा की चार ट्रेनों को अस्थायी ठहराव

Fri, 09 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
Temporary halts for four Agra trains at the Vindhyachal fair.
आगरा। विंध्याचल क्वार नवरात्र मेले में जाने वाले आगरा के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने 11 से 26 अक्तूबर तक विंध्याचल स्टेशन पर आगरा से गुजरने वाली चार ट्रेनों समेत 22 ट्रेनों को दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है।
विज्ञापन


आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि 12307 हावड़ा-जोधपुर और 22307 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस का आगरा में ठहराव ईदगाह जंक्शन पर है। दोनों ट्रेनें शाम 7:30 बजे ईदगाह पहुंचकर 7:35 बजे रवाना होती हैं। वापसी में 12308 जोधपुर-हावड़ा और 22308 बीकानेर-हावड़ा सुबह 8:25 बजे ईदगाह पहुंचकर 8:35 बजे रवाना होती हैं। इन ट्रेनों को विंध्याचल में दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव मिलेगा। रेलवे ने विंध्याचल में अन्य ट्रेनों के भी अस्थायी ठहराव की घोषणा की है, लेकिन उनका आगरा में ठहराव नहीं है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed