यूपी: 'दो दिन में पता-लोकेशन निकालकर मार देंगे', तेजोमहालय केस में सुनवाई से पहले पक्षकार को मिली धमकी

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योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने बताया कि 11 नवंबर की रात उनके व्हाट्सएप नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई, वह रिसीव नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने संदेश भेजकर संपर्क करने का प्रयास किया।इस पर उन्हें सामाजिक और धार्मिक कार्यों को बंद करने की चेतावनी देते हुए धमकाया गया। संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने दो दिन के अंदर पता और लोकेशन निकालकर जान से मारने की धमकी दी।मुख्यमंत्री के लिए भी आपत्तिजनक शब्द कहे। बाद में संदेश भेजने वाले युवक ने चैट में खुद का नाम डांगर हुसैन और नागालैंड का निवासी बताया।