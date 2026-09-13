Agra News: टेबल टेनिस के चयन ट्रायल 15 से

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आगरा। खेल निदेशालय की ओर से मुरादाबाद में 18 से 20 सितंबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष प्रदेशीय सीनियर महिला एवं पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता होनी है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि इसके लिए 15 सितंबर को सुबह 11 बजे से जिलास्तरीय और 16 सितंबर को मंडलस्तरीय चयन ट्रायल एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। चयन प्रक्रिया निशुल्क है। मंडल स्तर पर चयनित टीमें प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए मुरादाबाद जाएंगी।