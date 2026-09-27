Agra News: विश्व पर्यटन दिवस पर छात्रों ने जाना सीकरी का इतिहास
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:37 PM IST
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फतेहपुर सीकरी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट (आईटीएचएम) के करीब 55 छात्र-छात्राओं को फतेहपुर सीकरी के विश्वदाय स्मारकों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने ऐतिहासिक स्मारकों का अवलोकन करने के साथ ही उनके इतिहास, स्थापत्य कला और पर्यटन महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।
भ्रमण के दौरान यूपीटी गाइड नौशाद कुरैशी और प्रमोद चाहर ने छात्र-छात्राओं को फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्मारकों के निर्माण, उनकी स्थापत्य शैली और मुगलकालीन इतिहास में फतेहपुर सीकरी के महत्व के बारे में बताया। छात्रों ने बुलंद दरवाजा, दीवान-ए-खास, पंचमहल, जोधाबाई महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक इमारतें देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। इस मौके पर पर्यटन अधिकारी होती लाल, पर्यटन पुलिस के प्रमोद गोयल, अमरकांत दीक्षित, गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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भ्रमण के दौरान यूपीटी गाइड नौशाद कुरैशी और प्रमोद चाहर ने छात्र-छात्राओं को फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्मारकों के निर्माण, उनकी स्थापत्य शैली और मुगलकालीन इतिहास में फतेहपुर सीकरी के महत्व के बारे में बताया। छात्रों ने बुलंद दरवाजा, दीवान-ए-खास, पंचमहल, जोधाबाई महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक इमारतें देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। इस मौके पर पर्यटन अधिकारी होती लाल, पर्यटन पुलिस के प्रमोद गोयल, अमरकांत दीक्षित, गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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