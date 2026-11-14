Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Street vendor launched a life-threatening attack on an advocate.

Agra News: ठेल संचालक ने अधिवक्ता पर किया जानलेवा हमला

Sat, 14 Nov 2026 02:44 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 14 Nov 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Street vendor launched a life-threatening attack on an advocate.
रिमांड पर अड़े रहे अधिवक्ता
आगरा। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में पानी पीने के लिए ठेल के पास रखी कुर्सी पर बैठने के विवाद में ठेल संचालक ने अधिवक्ता और उनके दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए भेजा और प्राथमिकी दर्ज की। ठेल संचालक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

नगला पदी के देवी नगर निवासी अनूप तिवारी ने बताया कि उनका पुत्र मृत्युंजय बृहस्पतिवार शाम करीब 6:40 बजे अपने मित्र आवास विकास कॉलोनी निवासी गौरव वर्मा के साथ बीएस टावर, सेक्टर-3 स्थित एडवोकेट अर्पित सिंघल के चैंबर से निकला था। कुछ दूरी पर ठेल से पानी की बोतल लेकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। इस पर ठेल संचालक आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-6 निवासी सचिन शर्मा ने गाली देकर उसे धक्का दे दिया।
विज्ञापन

विरोध करने पर सचिन ने अपने साथी आकाश, विकास और तीन-चार अज्ञात को बुला लिया। मृत्युंजय के सिर पर भारी वस्तु से हमला किया। गौरव बचाने आया तो उसे भी पीटा। राहगीरों के जुटने पर हमलावर भाग गए। दोनों के गले से सोने की चेन भी गायब हो गई। रात में ही कई अधिवक्ता थाना जगदीशपुरा पहुंच गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा है। अन्य की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रिमांड पर अड़े रहे अधिवक्ता
जानलेवा हमले के आरोप के बाद शुक्रवार सुबह से ही अधिवक्ता लामबंद हो गए। थाना पुलिस और अन्य अधिकारियों से आरोपी को दीवानी में पेश करने का दबाव बनाने लगे। पुलिस का कहना था कि पहले मेडिकल रिपोर्ट में जानलेवा हमले की पुष्टि हो तभी आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देर शाम करीब 6 बजकर 20 मिनट पर आरोपी को न्यायालय लाया गया।


छावनी बना दीवानी परिसर
आरोपी को न्यायालय लाने पर अधिवक्ता एकजुट होने लगे। आरोपी की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क हो गई। सिटी जोन के कई थानों के प्रभारी और फोर्स को बुला लिया गया। एसएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। पुलिस जब आरोपी को न्यायालय ले आई तो अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। नारेबाजी करते हुए पुलिस की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। आरोपी की पिटाई करने की बात कहने लगे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed