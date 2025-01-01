Agra News: आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, दर्जनों गांवों की बत्ती गुल

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जैतपुर और बाह क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम 6 बजे करीब आंधी और बारिश से आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर 2 जगह पेड़ टूट कर गिरने से जैतपुर क्षेत्र में करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहा। सड़क से पेड़ों को हटाने के बाद यातायात शुरू हो सका। जैतपुर क्षेत्र की कई बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। खंभे टूट कर गिर गए।जैतपुर के उपखंड अधिकारी शंभूनाथ ने बताया अभयपुरा बिजली घर क्षेत्र में 8, देवपुरा बिजली घर क्षेत्र में 5, पाठकपुरा एवं नौगवां बिजली घर क्षेत्र में 2-2 समेत 20 बिजली के खंभे टूटे हैं। बाह के उपखंड अधिकारी नितिन माहेश्वरी ने बताया कि आंधी में कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन्हें दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बिजली विभाग की टीमें पेट्रोलिंग कर फाल्ट आदि ठीक कर आपूर्ति बहाल करने में जुट गई।इधर फतेहाबाद तहसील क्षेत्र में बृहस्पतिवार दोपहर तीन बजे करीब तेज आंधी के कारण करीब 20 विद्युत पोल और चार ट्रांसफाॅर्मर क्षतिग्रस्त हो गए। दर्जनों पेड़ उखड़कर गिर पड़े। इससे धिमिश्री फीडर से जुड़े करीब 20 गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। खेतों में पककर तैयार खड़ी बाजरा की फसल भी तेज हवा के कारण गिर गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है।तहसील रोड पर नीम का पेड़ सड़क पर गिर गया। वन विभाग की टीम ने बुलडोजर की मदद से पेड़ को सड़क से हटाया। वहीं पैतीखेड़ा मार्ग पर विद्युत पोल टूटकर सड़क पर गिर गया। क्षेत्र में कई अन्य स्थानों पर भी पेड़ उखड़कर गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ। खेतों में खड़ी बाजरा की फसल तेज हवा के चलते जमीन पर गिर गई। किसानों का कहना है कि फसल पकने के समय हुई बारिश और आंधी से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। अधिशासी अभियंता फतेहाबाद शैलेंद्र कटियार ने बताया धिमिश्री फीडर से जुड़े करीब 20 गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद है। विद्युत विभाग की टीमों को मरम्मत कार्य में लगाया गया है। जल्द आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।टिनशेड के मलबे में दबकर घायल हुई महिलाबाह। सन्नपुरा गांव की राजेंद्री पत्नी तारा चंद ने बताया वह खूंटे पर बंधी भैंस को चारे के लिए खोलने गई थी। इसी दौरान तेज आंधी के चलते नीम का पेड़ टूट कर टिनशेड पर गिरा। टिनशेड के मलबे में वह दब गई। परिजन एवं पड़ोसियों ने मलबा हटा कर उनको बाहर निकाला। सिर में गहरी चोट लगी है। पूरे शरीर पर जगह जगह पर चोट के निशान हैं। परिजन ने राजेंद्री को इलाज के लिए बाह सीएचसी में भर्ती कराया।बाजरे की फसल पर संकट के बादलखेरागढ़। शाम छह बजे शुरू हुई तेज बारिश के बाद सड़कों और खेतों में पानी भर गया। खेतों में तैयार खड़ी बाजरे की फसल पर बारिश का असर पड़ने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई। हालांकि सरसों की बुवाई के लिए तैयार खेतों में नमी बढ़ने से किसानों को फायदा हुआ है।