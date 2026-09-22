Agra News: युवती के सामने थप्पड़ मारने पर किया पथराव

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शहजादी मंडी में गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें रोजाना लोग भजन करते हैं। रविवार रात को युवकों के गुटों ने पंडाल के बाहर पथराव किया, जिससे अफरातफरी मच गई थी। मामले में पुलिस ने लोकेश की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की। जिन दो युवकों को पुलिस के हवाले किया गया, उनका पुलिस ने शांति भंग में चालान किया।मामले में एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि शनिवार को एक युवती से ताजनगरी निवासी लकी और देव मिलने आए थे। तीनों बातचीत कर रहे थे। तभी कुछ स्थानीय युवकों ने उनसे पूछताछ की। वाद विवाद होने पर प्रवेश और मनीष ने दोनों के थप्पड़ मार दिए। तब तो वो चले गए। रविवार को युवक बदला लेने आए और फिर विवाद होने पर पथराव किया। कहरई निवासी प्रशांत दुबे और छत्ता निवासी राज का शांति भंग में चालान किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।