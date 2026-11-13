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Agra News: जमीन के विवाद में पथराव, परचून की दुकान में लगाई आग

Fri, 13 Nov 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 13 Nov 2026 02:42 AM IST
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Stone pelting in land dispute, grocery shop set on fire
बाह: फरैरा में जमीन एवं संप​त्ति के विवाद में आगजनी
बाह। फरैरा में बृहस्पतिवार दोपहर 2:45 बजे एक ही परिवार के लोग जमीन एवं संपत्ति के विवाद में भिड़ गए। पहले पथराव हुआ, फिर परचून की दुकान में आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड एवं पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई। पुलिस जांच में जुटी है।
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बाह के फरैरा गांव के एक ही परिवार में जमीन एवं संपत्ति का विवाद है। अरविंद की आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे परचून की दुकान है। अरविंद ने पुलिस को बताया कि पहले ईंट-पत्थर फेंके गए थे, बचने के लिए दरवाजा बंद कर लिया तो परचून की दुकान में आग लगा दी गई। दरवाजा खोलते ही आग की लपटें देख कर उन्होंने को सूचना दी। सूचना पर बाह पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाह पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया कि जमीन और संपत्ति के विवाद में मारपीट एवं आगजनी की घटना हुई है। बाह पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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