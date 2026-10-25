Agra News: जमीन की रंजिश में दो पक्षों में पथराव, हवाई फायरिंग

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थाना डौकी क्षेत्र के गांव नगरिया निवासी राजकुमार ने बताया कि शनिवार सुबह सात बजे के करीब खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जमीन की रंजिश में परिवार के किशन सिंह के लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज की। इससे दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से पथराव होने लगा। इसमें राजकुमार, उनकी पुत्री पूनम और रामनरेश घायल हो गए। विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने रामनरेश की तहरीर पर किशन सिंह, धर्मेंद्र, पंकज, उदल और नीरज और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। विज्ञापन विज्ञापन



एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि सूचना पर डौकी पुलिस मौके पर पहुंची थी। फायरिंग करने वाले आरोपी फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना डौकी क्षेत्र के गांव नगरिया निवासी राजकुमार ने बताया कि शनिवार सुबह सात बजे के करीब खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जमीन की रंजिश में परिवार के किशन सिंह के लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज की। इससे दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से पथराव होने लगा। इसमें राजकुमार, उनकी पुत्री पूनम और रामनरेश घायल हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने रामनरेश की तहरीर पर किशन सिंह, धर्मेंद्र, पंकज, उदल और नीरज और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि सूचना पर डौकी पुलिस मौके पर पहुंची थी। फायरिंग करने वाले आरोपी फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फतेहाबाद। थाना डौकी क्षेत्र के गांव नगरिया में शनिवार सुबह जमीन की रंजिश में दो पक्ष भिड़ गए। इनके बीच जमकर पथराव हुआ। हवाई फायरिंग भी की गई। घटना के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें एक युवक तमंचे से हवाई फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक लाइसेंसी राइफल लिए नजर आ रहा है। पथराव में पिता-पुत्री समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है। मामले में पांच नामजद और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।