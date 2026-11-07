आगरा: सरदार पटेल, रानी अवंतीबाई और कर्पूरी ठाकुर की लगेंगी प्रतिमाएं, नगर निगम ने दी मंजूरी

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नगर निगम सदन में इन प्रस्तावों को पार्षदों ने पेश किया, जिसमें शाहदरा पेट्रोल पंप के पास नगर निगम पार्क में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। भाजपा पार्षद दल उपनेता प्रकाश केसवानी ने बताया कि पार्षदों के प्रस्तावों में मूर्तियों का मामला समिति को भेजा गया है। यह वह प्रस्ताव थे, जिनमें नगर निगम को प्रतिमाएं लगवानी हैं लेकिन विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह की विधायक निधि से प्रस्तावित मूर्तियों के लिए केवल नगर निगम से मंजूरी मांगी गई है।इनमें शाहदरा में रानी अवंतीबाई, पॉलिटेक्निक काॅलेज के सामने नगर निगम पार्क में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लगाने को मंजूरी दी गई। प्रकाश केसवानी के साथ पार्षद अनुराग चतुर्वेदी और हेमंत प्रजापति ने मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव लगाए, जिनमें जननायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा 80 फीट रोड चौराहा या शाहदरा पुल के नीचे नगर निगम की जमीन पर लगाने को मंजूरी दी गई है।