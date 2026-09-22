Agra News: आरबीएस काॅलेज में हुईं खेल प्रतियोगिताएं

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आगरा। राजा बलवंत सिंह की जयंती पर आरबीएस कॉलेज में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्राचार्य प्रो. विजय श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संचालन महाविद्यालय की खेल सचिव डॉ. रुचि श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान डॉ. डीके सिंह, प्रो. सुरेखा तोमर, प्रो. निशांत चौहान, डॉ. धनंजय सिंह, डॉ. अमृता आदि शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।