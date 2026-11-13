Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   SP workers busy gathering crowd in Dalit Mahasammelan

Agra News: दलित महासम्मेलन में भीड़ जुटाने में लगे सपाई

Fri, 13 Nov 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 13 Nov 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
SP workers busy gathering crowd in Dalit Mahasammelan
खेरागढ़/किरावली। आगरा के जीआईसी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले दलित महासम्मेलन के लिए बृहस्पतिवार को सपा नेताओं ने खेरागढ़ और किरावली में भीड़ जुटाने के लिए बैठक और जनसंपर्क किया।
विज्ञापन


खेरागढ़ में सपा नेता लाला अस्थाना के गोदाम पर हुई बैठक में नवनियुक्त प्रदेश सचिव पिंकी त्यागी और हाकिम सिंह कुशवाह ने जोनल एवं सेक्टर प्रभारियों के साथ संगठन की तैयारियों पर चर्चा की। नेताओं ने कहा कि महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सोनू त्यागी, शिशुपाल सिंह सिकरवार, अमित बघेल,रहीसुद्दीन,राजेश अग्रवाल, लाला अस्थाना, राजेंद्र बघेल आदि रहे। वहीं, किरावली में दलित बस्तियों में जाकर लोगों से संपर्क किया गया। इस मौके पर चौधरी गुड्डू कुरैशी रहीस पाल सिंह चाहर, जीशान अहमद, रहीस कुरैशी, सुलेमान अहमद, शादाब अहमद, देवेंद्र शर्मा, जाबिद कुरैशी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed