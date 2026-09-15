'सम्मान न मिला तो लगा लूंगी फांसी': सपा नेत्री मोनिका ने महानगर अध्यक्ष पर लगाया ये आरोप; वीडियो किया जारी

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समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास पर लगाए मानसिक उत्पीड़न के आरोप। पद से दिया इस्तीफा। मोनिका ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि तीन दिन में सम्मान नहीं मिला तो लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर फंसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगी।