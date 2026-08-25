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शुक्रवार को बच्चा वार्ड में भर्ती 10 साल के उमेर पर प्लास्टर गिर गया था। अगले दिन मौत हो गई। इस पर बच्चा वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को बाल रोग विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है। अब इस मंजिल को खाली कराते हुए बच्चा वार्ड में ताला लगाया गया। इसमें भर्ती मरीज के तीमारदारों के बयान टीम ने दर्ज किए।प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी की पहली मंजिल पर बच्चा वार्ड और अन्य का ऑडिट कराया जा रहा है। तब तक वार्ड भूतल पर संचालित कराएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। घटना के वक्त मौजूद मरीजों के तीमारदार, स्टाफ के बयान भी दर्ज कराए गए हैं।प्राचार्य ने बताया कि पुराने भवनों की ऑडिट करने के लिए एसएन से उप प्राचार्य डॉ. टीपी सिंह, डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह, डॉ. मनीष बंसल की टीम बनाई गई है। इसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी होंगे, इसके लिए विभाग को पत्र लिख दिया है। इनके आने के बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी।