टूट गई नींद: प्लास्टर गिरने से बच्चे की मौत के बाद बड़ा कदम, एसएन इमरजेंसी की पहली मंजिल खाली; लगा ताला
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 11:29 AM IST
सार
एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी की पहली मंजिल को खाली करा दिया गया है और प्लास्टर गिरने से बच्चे की मौत के बाद बच्चा वार्ड पर ताला लगा दिया गया। वार्ड के मरीजों को बाल रोग विभाग में शिफ्ट किया गया है, जबकि घटना के समय मौजूद तीमारदारों और स्टाफ के बयान दर्ज किए गए हैं।
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विस्तार
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी की पहली मंजिल खाली करा दी गई। यहां पर सिर्फ आईसीयू ही संचालित हो रहा है। बच्चा वार्ड समेत अन्य को भूतल पर स्थापित किया जा रहा है। बच्चा वार्ड में ताला लगा दिया गया है।
शुक्रवार को बच्चा वार्ड में भर्ती 10 साल के उमेर पर प्लास्टर गिर गया था। अगले दिन मौत हो गई। इस पर बच्चा वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को बाल रोग विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है। अब इस मंजिल को खाली कराते हुए बच्चा वार्ड में ताला लगाया गया। इसमें भर्ती मरीज के तीमारदारों के बयान टीम ने दर्ज किए।
प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी की पहली मंजिल पर बच्चा वार्ड और अन्य का ऑडिट कराया जा रहा है। तब तक वार्ड भूतल पर संचालित कराएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। घटना के वक्त मौजूद मरीजों के तीमारदार, स्टाफ के बयान भी दर्ज कराए गए हैं।
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पीडब्ल्यूडी को भेजा पत्र
प्राचार्य ने बताया कि पुराने भवनों की ऑडिट करने के लिए एसएन से उप प्राचार्य डॉ. टीपी सिंह, डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह, डॉ. मनीष बंसल की टीम बनाई गई है। इसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी होंगे, इसके लिए विभाग को पत्र लिख दिया है। इनके आने के बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी।
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शुक्रवार को बच्चा वार्ड में भर्ती 10 साल के उमेर पर प्लास्टर गिर गया था। अगले दिन मौत हो गई। इस पर बच्चा वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को बाल रोग विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है। अब इस मंजिल को खाली कराते हुए बच्चा वार्ड में ताला लगाया गया। इसमें भर्ती मरीज के तीमारदारों के बयान टीम ने दर्ज किए।
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प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी की पहली मंजिल पर बच्चा वार्ड और अन्य का ऑडिट कराया जा रहा है। तब तक वार्ड भूतल पर संचालित कराएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। घटना के वक्त मौजूद मरीजों के तीमारदार, स्टाफ के बयान भी दर्ज कराए गए हैं।
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पीडब्ल्यूडी को भेजा पत्र
प्राचार्य ने बताया कि पुराने भवनों की ऑडिट करने के लिए एसएन से उप प्राचार्य डॉ. टीपी सिंह, डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह, डॉ. मनीष बंसल की टीम बनाई गई है। इसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी होंगे, इसके लिए विभाग को पत्र लिख दिया है। इनके आने के बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी।