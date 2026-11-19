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सुपर स्पेशियलिटी सेंटर में चल रहे हृदय रोग विभाग में कैथ लैब शुरू होने के बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर समेत अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। रोजाना 80 से अधिक मरीज इलाज कराने आ रहे हैं। ऐसे ही किडनी रोग विभाग की स्थिति है। यहां पर निशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी मिल रही है। ऐसे में यहां आसपास के कई जिलों से मरीज आ रहे हैं। इसके चलते इनके 20-20 बेड के वार्ड भी फुल हैं।लिहाजा मरीजों को परेशानी हो रही है। इनके लिए अलग ब्लॉक की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन प्रस्ताव बना रहा है। इसमें 100-100 बेड की व्यवस्था होगी। प्राचार्य डाॅ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि हृदय-किडनी की गंभीर मरीजों को इलाज, जांच और ऑपरेशन की सुविधा मिलने पर आसपास के राज्यों से भी मरीज आ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों विभागों के विस्तार करने की जरूरत पड़ रही है। इन दोनों के लिए नए ब्लॉक बनाने की योजना है। इससे पहले इंटीग्रेटेड प्लान के पहले चरण की इमारतें बनने पर पुराने भवन खाली हो जाएंगे, ऐसे में इनको वहां भी शिफ्ट किया जा सकता है।