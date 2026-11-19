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आधुनिक दौर की भागदौड़ भरी जीवनशैली, अनियंत्रित खानपान और बढ़ते मानसिक तनाव के बीच महिलाओं की सेहत बिगड़ रही है। 30 से 35 की उम्र के बाद विवाह करने वाली महिलाओं में अब समय से पहले मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इससे गर्भधारण में दिक्कतें आ रही हैं।

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विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना और समय पर सटीक जांच न कराना इस स्थिति को और अधिक खतरनाक बना रहा है। लेडी लॉयल अस्पताल में ऐसे मामले लगातार परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता किरन ने बताया कि सामान्य तौर पर 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं में मासिक धर्म का चक्र प्राकृतिक रूप से बंद होता है। मगर वर्तमान में 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच ही अंडाशयों (ओवरी) की कार्यप्रणाली कमजोर होने से ‘प्रीमेच्योर मेनोपॉज’ की स्थिति बन रही है।







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उन्होंने बताया कि मानसिक तनाव का सीधा असर हॉर्मोन्स पर पड़ता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. आशु का कहना है कि 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद भी यदि माहवारी में अनियमितता, अत्यधिक थकान हो तो इसे सामान्य उम्र का असर मानकर टालें नहीं बल्कि तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। हॉर्मोनल थेरेपी और स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर इसके प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है।





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केस-1

आवास विकास निवासी सुनीति की उम्र 38 वर्ष है। 33 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। शादी के दो साल बाद से उन्हें रात में नींद न आना, बेचैनी और कभी तेज ठंड तो कभी गर्मी लगने जैसी समस्याएं हुईं। लगातार तीन महीने माहवारी बंद रहने पर स्थानीय डॉक्टर से दवा ली लेकिन इसके बाद 11 महीने तक चक्र पूरी तरह रुक गया। लेडी लॉयल अस्पताल में जांच कराने पर पता चला कि उन्हें प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो चुका है।





केस-2

कालिंदी विहार निवासी विशाखा का विवाह 30 वर्ष की आयु में हुआ। कॅरिअर और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने शुरुआती वर्षों में परिवार नियोजन के उपाय अपनाए। जब उन्होंने 35 वर्ष की उम्र के बाद संतान की योजना बनाई तब गर्भधारण में भारी अड़चनों का सामना करना पड़ा और हॉर्मोनल बदलावों के चलते वह असमर्थ नजर आईं।





