स्वाइन फ्लू का अलर्ट: आगरा में छह संदिग्धों के लिए गए नमूने, एसएन की लैब में होगी जांच; दिख रहे थे ये लक्षण

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प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि स्क्रीनिंग में सांस लेने में परेशानी, बुखार ठीक नहीं होने और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की नमूनों की जांच करा रहे हैं। एसएन में आगरा के अलावा अन्य 8-10 जिलों के मरीजों के भी नमूने आ रहे हैं। छह संदिग्ध मरीजों के नमूने लिए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉ. नंदन सिंह ने बताया कि दयालबाग में मिली 64 साल की स्वाइन फ्लू की मरीज की दवाएं चल रही हैं। हालत में सुधार है।संचारी रोग नियंत्रण सेल के नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि एटा के 80 साल के चिकित्सक डॉ. शीलेंद्र गौड़ की शहर के निजी अस्पताल में मौत हुई। उनकी जांच निजी लैब में हुई जिसमें इन्फ्लुएंजा-ए की पुष्टि हुई है। निजी लैब और अस्पताल संचालकों से रिपोर्ट तलब की है। वह हृदय रोगी थे और फेफड़े व किडनी की बीमारी भी थी। मौत हार्टअटैक के चलते बताई गई है। इसकी रिपोर्ट एटा सीएमओ को भी भेजी जा रही है।