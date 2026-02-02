शारदीय नवरात्र : पंडालों में मां कूष्मांडा की हुई पूजा

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भदरौली के भगवती देवी मंदिर, जरार के केला देवी मंदिर, बाह के पथवारी माता एवं बिहारी जी मंदिर, बिजौली के दुर्गे मां मंदिर, बड़ागांव के अन्नपूर्णा देवी मंदिर, नहटोली के मंशा देवी मंदिर, जैतपुर के नेमा देवी मंदिर में बुधवार की सुबह व्रती महिलाएं दर्शन-पूजन के लिए पहुंचीं।लादूखेड़ा में नवदुर्गा माता रानी मंदिर व कैलादेवी मंदिर में पूजन के लिए भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं द्वारा मंदिर में माता की भेंट गाई गईं। वहीं कस्बे में लगे माता रानी के पंडालों में भी भक्तों ने पूजा की।मंदिरों में उमड़ी भीड़, भजनों से किया गुणगानबटेश्वर। तीर्थ बटेश्वर में नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को देवी मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पंडालों में स्थापित देवी के मां कूष्मांडा के रूप में पूजा-अर्चना की गई। महिलाओं और युवतियों ने माता रानी के भजनों से उनका गुणगान किया। तीर्थ के काली माता मंदिर, केला देवी मंदिर, पार्वती मंदिर और राजमाता मंदिर आदि में देवी भक्तों का तांता दिनभर लगा रहा।