आगरा में ब्रज भोग मिष्ठान भंडार पर छापा: तीन ठिकानों पर एसजीएसटी टीम खंगाल रही दस्तावेज, कर चोरी का शक

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एसजीएसटी की तीन टीमों में शामिल 27 अधिकारियों ने मिष्ठान कारोबारी के प्रतिष्ठान की मोती कटरा और जयपुर हाउस ब्रांच के साथ-साथ लोहामंडी स्थित निर्माण इकाई पर एक साथ दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि मोती कटरा स्थित ब्रांच से ग्राहकों को पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा, शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि मिठाई विक्रेता द्वारा अपने अभिलेखों में कच्चे माल की खरीद तो अधिक दिखाई गई है, लेकिन उसके अनुपात में तैयार माल की बिक्री काफी कम दर्शाई जा रही थी।रात तक जांच जारी है। प्रतिष्ठान में मौजूद स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों को कब्जे में लेकर उनका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही सर्वे की वास्तविक स्थिति बताएंगे।