आगरा: दूसरे कॉरिडोर पर सदर बाजार तक दौड़ी मेट्रो, तीन किमी लंबी डाउन लाइन पर सफल रहा ट्रायल

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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि फूल सैय्यद चौराहा स्थित डिपो से मेट्रो ट्रेन सदर बाजार स्टेशन तक चलाई गई। इसके बाद उसे वापस डिपो लाया गया। इस दौरान परियोजना निदेशक अरविंद राय समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अप लाइन पर ट्रैक बिछाने का काम अंतिम चरण में है। पिछले सप्ताह मेट्रो संचालन के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली थर्ड रेल का काम भी पूरा हो गया था। शेष ट्रैक, ट्रैक्शन और सिग्नलिंग का काम पूरा होने के बाद अप लाइन पर ट्रायल रन होगा।यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने टीम और ठेकेदारों को बधाई दी। दूसरे कॉरिडोर में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक प्राथमिकता वाला खंड चिह्नित है। यहां स्टेशनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। एमजी रोड से कालिंदी विहार तक भी सिविल कार्य जारी है। मेट्रो शुरू होने पर इस मार्ग के यात्रियों को आवागमन का एक और विकल्प मिलेगा।