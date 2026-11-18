विज्ञापन

स्थानीय निवासी और नेशनल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदीप वाष्र्णेय ने बताया कि पिछले 15 दिनों से नगर निगम की ओर से सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी में इतनी तेज बदबू आ रही है कि उसका उपयोग पीने या घरेलू कार्यों के लिए करना असंभव हो गया है। अंदेशा है कि सीवर का गंदा पानी पेयजल की पाइपलाइन में मिल रहा है। इस दूषित पानी के सेवन से क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने जलकल महाप्रबंधक से पानी के नमूनों की गुणवत्ता की जांच करवाने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की पुरजोर मांग की है।क्षेत्रीय निवासी अशोक शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय पार्षद को भी समस्या बता चुके हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि जब तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बहाल नहीं होती, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि जोनल स्टेशन से स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो रही है। उनके क्षेत्र में पानी किस कारण गंदा पहुंच रहा है, इसकी जांच के लिए टीम भेजी जाएगी।