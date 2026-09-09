यूपी: न जुर्माने का डर, न बंदी के आदेश की परवाह; गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अगले दिन भी खुले मिले

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स्कूल संचालकों से बातचीत की तो बताया कि मान्यता का प्रोसेस चल रहा है तो किसी ने मान्यता होने का दावा किया। फतेहपुर सीकरी के तेहरा रावत स्थित श्री रामशरण पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मुन्नीलाल कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय का पुराना भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण करीब 200 मीटर दूर दूसरे भवन में स्कूल संचालित किया जा रहा है। विद्यालय की मान्यता समेत अन्य सभी अभिलेख पूरे बताए। 7 सितंबर को बीएसए ने जिले में बिना मान्यता संचालित 58 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को इन स्कूलों का संचालन तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं।बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि स्कूलों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को आसपास के मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है।