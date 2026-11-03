फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Section 163 imposed in Agra until November 30

Agra News: आगरा में 30 नवंबर तक धारा 163 लागू

Tue, 03 Nov 2026 02:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Section 163 imposed in Agra until November 30
आगरा। आगामी त्योहारों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट में 1 से 30 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (आईपीसी की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सचिंद्र पटेल ने आदेश जारी कर सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस और जमावड़े पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

अपार पुलिस आयुक्त ने आदेशित किया है कि जिले में पांच या अधिक लोगों का समूह बिना अनुमति एकत्र नहीं होगा। बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना और जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। ईंट-पत्थर, कांच की बोतल या चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एकत्र करने पर रोक रहेगी। अफवाह फैलाने, भड़काऊ पर्चे बांटने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक मार्ग बाधित करने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को खड़ा करने पर भी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साउंड सिस्टम पर निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। ड्रोन संचालन में भी नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed