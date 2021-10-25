Agra News: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसडीएम ने की बैठक
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:34 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:34 AM IST
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फतेहाबाद। उपजिलाधिकारी स्वाति शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को तहसील सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची को दुरुस्त करने और नए मतदाताओं को जोड़ने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में कम ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो और आयु संबंधी असामान्य स्थिति वाले बूथों को चिह्नित किया गया। इन बूथों की सूची बैठक में शामिल सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई।
एसडीएम ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करने और अधिक से अधिक प्रारूप छह, सात और आठ भरवाने के लिए कहा। प्रतिनिधियों से मतदाता सूची में सुधार और पात्र लोगों के नाम शामिल कराने में सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में तहसीलदार शिखर मिश्रा, नायब तहसीलदार शुभ्रा अवस्थी के अलावा भाजपा से भूरी सिंह भदौरिया, श्याम दयाल शर्मा, रुमाल सिंह, संकेत सिंह, अवकेश गोलश, राजेंद्र, धर्मेंद्र व सत्यप्रकाश, सपा से बच्चू सिंह निषाद, महेश सिसोदिया, विवेक शर्मा, नीरज चक, ओमी चंद निषाद व वीरेंद्र सिंह निषाद, बसपा से प्रभु दयाल व प्रेमी सिंह आदि मौजूद रहे।
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एसडीएम ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करने और अधिक से अधिक प्रारूप छह, सात और आठ भरवाने के लिए कहा। प्रतिनिधियों से मतदाता सूची में सुधार और पात्र लोगों के नाम शामिल कराने में सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में तहसीलदार शिखर मिश्रा, नायब तहसीलदार शुभ्रा अवस्थी के अलावा भाजपा से भूरी सिंह भदौरिया, श्याम दयाल शर्मा, रुमाल सिंह, संकेत सिंह, अवकेश गोलश, राजेंद्र, धर्मेंद्र व सत्यप्रकाश, सपा से बच्चू सिंह निषाद, महेश सिसोदिया, विवेक शर्मा, नीरज चक, ओमी चंद निषाद व वीरेंद्र सिंह निषाद, बसपा से प्रभु दयाल व प्रेमी सिंह आदि मौजूद रहे।
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