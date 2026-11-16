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यूपी: शिक्षक भर्ती, जूता कारीगर और सफाईकर्मी...अखिलेश यादव ने आगरा में किए ये तीन बड़े वादे

Mon, 16 Nov 2026 09:33 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 09:33 AM IST
सार

आगरा में दलित सम्मेलन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जूता उद्योग के कारीगरों, संविदा सफाई कर्मचारियों और 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से कई वादे किए। उन्होंने सपा सरकार बनने पर आठ घंटे से अधिक काम करने वाले कारीगरों को ओवरटाइम और न्यूनतम वेतन देने तथा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
 

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Akhilesh Yadav Makes Key Promises in Agra: Justice for Teachers Overtime Pay for Shoe Workers
अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को दलित सम्मेलन में आगरा के जूता उद्योग से जुड़े कारीगरों, संविदा सफाई कर्मचारियों और 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को साधते हुए कई चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर आठ घंटे से अधिक काम करने वाले जूता कारीगरों के लिए ओवरटाइम भुगतान और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
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सपा अध्यक्ष ने कहा कि आगरा देश का सबसे बड़ा जूता निर्यातक केंद्र है लेकिन ठेकेदारी प्रथा के कारण कारीगरों का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख पक्ष में होने के बावजूद अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, जिसे सपा सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा।
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साथ ही 2006 में मुलायम सिंह यादव द्वारा शुरू की गई संविदा सफाई कर्मचारियों की नीति का स्मरण कराते हुए उनका भविष्य सुरक्षित करने का भरोसा दिया। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने आगरा, खंदौली और फिरोजाबाद क्षेत्र में आलू खरीद न होने और डीएपी की किल्लत पर सरकार को घेरा। तंज कसते हुए कहा कि डीएपी में भी पीडीए छिपा होने के कारण सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा रही है। 
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