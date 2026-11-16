{"_id":"6afa80a53fa47408a6011062","slug":"akhilesh-yadav-makes-key-promises-in-agra-justice-for-teachers-overtime-pay-for-shoe-workers-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: शिक्षक भर्ती, जूता कारीगर और सफाईकर्मी...अखिलेश यादव ने आगरा में किए ये तीन बड़े वादे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को दलित सम्मेलन में आगरा के जूता उद्योग से जुड़े कारीगरों, संविदा सफाई कर्मचारियों और 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को साधते हुए कई चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर आठ घंटे से अधिक काम करने वाले जूता कारीगरों के लिए ओवरटाइम भुगतान और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।

Trending Videos

सपा अध्यक्ष ने कहा कि आगरा देश का सबसे बड़ा जूता निर्यातक केंद्र है लेकिन ठेकेदारी प्रथा के कारण कारीगरों का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख पक्ष में होने के बावजूद अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, जिसे सपा सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन