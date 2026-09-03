छात्रवृत्ति के लिए फिर खुला पोर्टल: 25 सितंबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया, वंचित छात्रों को मिला एक और मौका

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शासन ने मास्टर डाटा तैयार करने से लेकर डाटा लॉक करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए 1 से 25 सितंबर तक की समय-सारिणी निर्धारित की है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है।- 1 से 7 सितंबर: शिक्षण संस्थाओं की ओर से मास्टर डाटा तैयार किया जाएगा।- 2 से 8 सितंबर: विश्वविद्यालय/संबद्ध एजेंसी फीस आदि का सत्यापन करेंगी।- 3 से 9 सितंबर: जिला समाज कल्याण अधिकारी फीस आदि का सत्यापन करेंगे।- 3 से 10 सितंबर: विश्वविद्यालय/संबद्ध एजेंसी रिजल्ट अपडेट करेंगी।- 11 से 15 सितंबर: एनआईसी की ओर से स्क्रूटनी की जाएगी।- 16 से 18 सितंबर: त्रुटिपूर्ण आवेदनों में शिक्षण संस्था स्तर से सुधार होगा।- 17 से 19 सितंबर: शिक्षण संस्थाएं सत्यापित डाटा अग्रसारित करेंगी।- 20 से 22 सितंबर: एनआईसी दोबारा स्क्रूटनी करेगा।- 17 से 25 सितंबर: जनपदीय समिति शुद्ध डाटा लॉक करेगी।