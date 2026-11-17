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विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित आदेश का हवाला दिया। इसके बाद सुनवाई स्थगित करने की मांग की। वहीं, वादी पक्ष ने इस मांग का विरोध करते हुए आपत्ति जताई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाद संपत्ति सलीम चिश्ती दरगाह के बारे में है।वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की स्थिति एक अतिक्रमणीय की है। संपत्ति कामाख्या माता मंदिर की है। बोर्ड के प्रार्थनापत्र पर अगली सुनवाई में इसका जवाब दाखिल किया जाएगा।