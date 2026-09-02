धुएं में उड़ाए नियम: नगर निगम ने ध्वस्त कराईं कोयले से जलती भट्ठियां, आगरा के इन दो होटलों पर कार्रवाई

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नगर निगम के जोनल स्वच्छता अधिकारी (जेडएसओ) ताजगंज योगेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ताजनगरी फेस-वन स्थित होटल ताज सिटी और ताज सी-वन में कोयले से संचालित भट्टियां मिलीं। इनके अंदर राख पड़ी हुई थी जिससे प्रतीत हो रहा था कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों भट्टियों को नष्ट करा दिया।अधिकारियों ने बताया कि कोयले से संचालित भट्टियों से निकलने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ऐसे में नगर निगम द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम टीम ने संबंधित लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि नष्ट कराई गई भट्टियों को दोबारा तैयार कर उनका संचालन न किया जाए। यदि भविष्य में कोयला संचालित भट्ठी जलती हुई पाई गई तो संबंधित के खिलाफ एनजीटी के दिशा-निर्देशों और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने क्षेत्र के अन्य होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी कोयले के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी है।