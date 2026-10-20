Agra News: फेसबुक पर पेंशन कार्ड बनाने का झांसा देकर ठगे 9.80 लाख रुपये

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अनूप कुमार शहजादी मंडी, सदर बाजार निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वह 16 अक्तूबर को फेसबुक चला रहे थे। तभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का विज्ञापन देखा। इस पर लिंक दिया था। पेंशन कार्ड बनाने की बात लिखी थी। लिंक पर क्लिक करने पर वह फेसबुक मैसेंजर से जुड़ गए। एक व्यक्ति बात करने लगा। उसने खुद को पेंशन विभाग का अधिकारी बताया। उसने कहा कि अगर पेंशन कार्ड बनवाना है तो जैसा कहते हैं, वैसा करते रहो।उसने खाते के बारे में जानकारी ली। उनके खाते में 12000 रुपये पड़े थे। इसके साथ ही यह भी पूछ लिया की एफडी कराई है या नहीं। उन्होंने एफडी कर रखी थी। इसकी भी जानकारी ले ली। बिना बताए आरोपी ने उनके मोबाइल पर नेट बैंकिंग भी चालू कर दी। 10 लाख की एफडी तुड़वाकर रकम खाते में जमा कर दी। बाद में उनके मोबाइल पर बैंक से मैसेज आने लगे। पहली बार में 3 लाख कट गए। वो कुछ कर पाते तब तक 12 बार में 9.80 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।वर्जन- जिन खातों में रकम गई है, साइबर क्राइम थाने के विवेचक उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को लिंक से जोड़कर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। अनजाने लिंक पर भरोसा न करें। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। - आदित्य सिंह, डीसीपी साइबर क्राइम