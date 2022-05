{"_id":"627b2f9dd8a09751d62bf71f","slug":"rs-20-lakh-rupees-cheated-from-bus-conductor-by-becoming-peshkaar-of-ssp-agra","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आगरा में एसएसपी के नाम पर फिर ठगी: पेशकार बनकर बस परिचालक से वसूले 20 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 11 May 2022 09:08 AM IST