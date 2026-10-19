Agra News: बसंत संडे क्रिकेट लीग में रॉयल चैलेंजर्स और ओसवाल टॉरनेडोज विजेता

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सेंट जोंस कॉलेज के मैदान पर दिन के पहले मुकाबले में आगरा रॉयल चैलेंजर्स ने रोमसंस नाइट राइडर्स को तीन विकेट से पराजित किया। 136 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने जीत हासिल की। सीलेश जॉन को मैन ऑफ द मैच और साइरस जोसेफ को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। दूसरे मुकाबले में ओसवाल टॉरनेडोज ने अधजय टाइटंस को 36 रन से हराया। ओसवाल टॉरनेडोज ने 167 रन बनाए। जवाब में उतरी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। वंश तिवारी को मैन ऑफ द मैच और कृष्णन कालरा को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।

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आगरा। चौथी बसंत संडे क्रिकेट लीग में रविवार को आगरा रॉयल चैलेंजर्स और ओसवाल टॉरनेडोज ने शानदार प्रदर्शन कर अपने-अपने मुकाबले जीते। सेंट पीटर्स एलुमनाई स्पोर्ट्स क्लब (एसपीएएससी) की ओर से आयोजित लीग में खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया। सीलेश जॉन और वंश तिवारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।