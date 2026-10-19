फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Royal Challengers and Oswal Tornadoes emerge as winners in the Basant Sunday Cricket League

Agra News: बसंत संडे क्रिकेट लीग में रॉयल चैलेंजर्स और ओसवाल टॉरनेडोज विजेता

Mon, 19 Oct 2026 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 19 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Royal Challengers and Oswal Tornadoes emerge as winners in the Basant Sunday Cricket League
मैच के दौरान ​खिलाड़ी
आगरा। चौथी बसंत संडे क्रिकेट लीग में रविवार को आगरा रॉयल चैलेंजर्स और ओसवाल टॉरनेडोज ने शानदार प्रदर्शन कर अपने-अपने मुकाबले जीते। सेंट पीटर्स एलुमनाई स्पोर्ट्स क्लब (एसपीएएससी) की ओर से आयोजित लीग में खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया। सीलेश जॉन और वंश तिवारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन

सेंट जोंस कॉलेज के मैदान पर दिन के पहले मुकाबले में आगरा रॉयल चैलेंजर्स ने रोमसंस नाइट राइडर्स को तीन विकेट से पराजित किया। 136 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने जीत हासिल की। सीलेश जॉन को मैन ऑफ द मैच और साइरस जोसेफ को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। दूसरे मुकाबले में ओसवाल टॉरनेडोज ने अधजय टाइटंस को 36 रन से हराया। ओसवाल टॉरनेडोज ने 167 रन बनाए। जवाब में उतरी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। वंश तिवारी को मैन ऑफ द मैच और कृष्णन कालरा को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed