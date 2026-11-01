Agra News: रोहित दुआ ने दौड़ में जीता रजत पदक

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आगरा। लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आगरा के चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित दुआ ने रजत पदक जीता है। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। रोहित का कहना है कि नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प से किसी भी उम्र में लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संवाद